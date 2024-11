Votação da Consulta Popular ocorre de 2 a 6 de dezembro

Na Região Celeiro, eleitor vai ajudar a decidir quais projetos receberão os R$ 2 milhões destinados pelo Governo do Estado.

De 2 a 6 de dezembro, o Rio Grande do Sul realizará mais uma Consulta Popular. Durante esse período, o eleitor gaúcho poderá votar nas prioridades de interesse regional que receberão recursos do Governo do Estado. Nas regiões, o processo é coordenado pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), que definem as prioridades que fazem parte da cédula de votação.

Na Região Celeiro são seis propostas. O eleitor poderá votar uma única vez e em apenas uma delas. Ao final da apuração, as três mais votadas serão incluídas no orçamento estadual de 2025. Para participar, o cidadão deve ter em mãos o número do título de eleitor e acessar o site: www.consultapopular.rs.gov.br . Também é possível votar através do fone/whats (51) 3210-3260. Para que o Município tenha direito de receber os recursos é necessário que 2% de seus eleitores participem da consulta. O valor destinado para a Região Celeiro é de R$ 2.043.857,14. Conforme a votação, a Região Celeiro poderá receber um prêmio extra de até R$ 1 milhão.

Em Tenente Portela serão disponibilizados pontos de votação no Centro Cultural e na Prefeitura, que funcionarão ao longo da semana durante o horário de expediente. O Município também desenvolverá ações nas escolas, repartições públicas e estabelecimentos comerciais. Agentes de saúde também auxiliarão na divulgação. No interior, uma equipe da Emater e da Secretaria de Desenvolvimento Rural fará visitas domiciliares. Todas estas iniciativas visam incentivar a população a participar do processo.



CONHEÇA AS PROPOSTAS DA REGIÃO CELEIRO:



1 - Constelação expressiva: arte que conecta sonhos

2 - Apoio à manutenção das estradas vicinais

3 - Fomento ao desenvolvimento da agricultura familiar

4 - Criação do Centro Regional de Análises Ambientais da Região Celeiro - CRAA

5 - Aparelhamento das Comissões Municipais de Defesa Civil

6 - Aquisição de alimentos da agricultura familiar para repassar as famílias que vivem em situação de pobreza no município