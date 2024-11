SP: 1,3% dos atendidos pela Enel ficam sem energia

Cerca de 109 mil clientes da Enel Distribuição São Paulo, representando 1,3% dos atendidos, ficaram sem energia elétrica depois das fortes pancadas de chuva, acompanhadas de descargas atmosféricas, que atingiram a área coberta pela empresa na tarde de ontem (28). Segundo a empresa, as regiões mais afetadas foram Oeste e Sul.

“A distribuidora acionou antecipadamente o plano de operação, com mobilização adicional das equipes em campo que seguem trabalhando para restabelecer a energia para os clientes que tiveram o serviço afetado", disse a concessionária em nota.

Em aviso publicado no site da companhia nesta sexta-feira (29), a Enel informa que normalizou o fornecimento de energia para 90% dos clientes que foram impactados. “Nossas equipes continuam trabalhando para restabelecer o serviço o mais brevemente possível para aproximadamente 27 mil clientes afetados, o que equivale a 0,33% dos 8 milhões de clientes atendidos”.

Com as chuvas que causaram transtornos na capital paulista e região metropolitana de São Paulo, o Corpo de Bombeiros recebeu 22 chamados para quedas de árvores e seis para alagamentos e enchentes. Não houve vítimas.

No Aeroporto de Congonhas 72 voos foram cancelados devido às chuvas. A situação foi normalizada na noite de ontem. Já no Aeroporto Internacional de São Paulo as operações transcorreram normalmente, segundo informações da concessionária que administra o terminal.

Previsão do tempo

Nesta sexta-feira a cidade de São Paulo amanheceu com nuvens, chuviscos ocasionais e termômetros acima da média para o mês, com as estações meteorológicas registrando do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) com média de 21°C. A condição de tempo instável se mantém no decorrer do dia, com probabilidade de pancadas isoladas de chuva, com variação de nuvens e períodos de sol.

A partir da tarde as instabilidades ganham força e provocam chuva com intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e ventos de rajadas que podem superar os 50km/h em alguns momentos. Essa condição eleva o risco para a formação de alagamentos, transbordamentos de rios e córregos, quedas de árvores, bem como deslizamentos de terra e desabamentos, A temperatura máxima prevista para hoje é 28°C com os índices mínimos de umidade do ar ao redor dos 50%.