Comissão aprova projeto que isenta a Embrapa de taxas para registro de pesquisas e tecnologias

Segundo o senador Plínio Valério (PSDB-AM), autor da proposta, a Embrapa hoje enfrenta dificuldades que chegam a impossibilitar a quitação, junto ao Inpi, de contribuições para emitir e proteger as patentes de alguns produtos.

O relator, deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM), recomendou a aprovação do texto. “Essa isenção contribuirá para que a Embrapa continue a desempenhar seu papel fundamental na pesquisa agropecuária”, afirmou.

