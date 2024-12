Copa RS de Futebol Amador 2024 define seus campeões em rodada especial

Depois de 237 partidas, 165 times e mais de 6,5 mil profissionais envolvidos, a segunda edição da Copa RS de Futebol Amador definiu os campeões das três categorias em decisões realizadas no estádio Antônio Vieira Ramos, o Vieirão, em Gravataí, no domingo (1º/11). Organizada pela Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), a Copa RS é maior competição de equipes de futebol do Rio Grande do Sul, movimentando a economia e o lazer de 82 municípios.

O domingo de futebol começou às 9h30 com a cerimônia de abertura da competição, que contou com a presença do titular da SEL Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral. "A Copa RS já é um patrimônio esportivo do nosso Estado, promovendo a integração entre as regiões e movimentando a economia nos locais dos jogos. O domingo foi emocionante no Estádio Vieirão, com arquibancadas cheias e a valorização do esporte gaúcho", destacou.

A primeira decisão foi a da categoria Master, para jogadores acima de 50 anos, uma das novidades desta edição. O Esporte Clube Barnabé, de Gravataí, venceu o Carrossel, de Caxias do Sul, por 4 a 0 e conquistou o título.

Depois, às 13h, foi a vez da categoria Livre, para os jogadores acima de 18 anos. O grande destaque ficou por conta da arbitragem. Com duas finais de Copa do Brasil no currículo, o catarinense Braulio da Silva, árbitro Fifa de 45 anos, apitou o duelo entre o Vila Nova, de Taquara, e o São Pedrense, de São Pedro do Sul. O time do São Pedrense venceu por 1 a 0 e foi o campeão.

Encerrando o dia de muito futebol, a categoria Veterano, para atletas a partir de 40 anos, definiu seu campeão após a partida entre o Caponense, de Capão da Canoa, e o Respeito e Igualdade, de Torres. No tempo normal, houve empate em 2 a 2. A decisão por pênaltis foi longa e emocionante, terminando em 9 a 8 para o Caponense, campeão da Copa RS.

Campeões

Categoria Master: EC Barnabé (Gravataí)

Categoria Livre: GE São Pedrense (São Pedro do Sul)

Categoria Veterano: Caponense FC (Capão da Canoa)

Categoria Master: EC Barnabé de Gravataí 4 x 0 Carrosel de Caxias do Sul

Categoria Livre: Vila Nova de Taquara 0 x 1 GE São Pedrense

Categoria Veterano: Caponense FC de Capão da Canoa 2 x 2 Respeito e Igualdade de Torres. Caponense 9 x 8 Respeito nos pênaltis.