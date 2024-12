Conheça os vencedores do Concurso dos Melhores Vinhos e Sucos de Uva do Planalto Norte

Fotos: Divulgação/Epagri

O suco produzido pelo jovem agricultor Marcos, de São Bento do Sul, é um dos premiados

Os produtores rurais catarinenses Elisandro Scolaro, Jackson Zator, Samuel Damaso, Eduardo Novak, Miroslau Hanschuck, Elenir Elezita Grein e Marcos Mendes são os vencedores do Concurso dos Melhores Vinhos e Sucos de Uva do Planalto Norte 2024 . A entrega dos certificados e brindes será realizada pela comissão organizadora diretamente nas propriedades, no início de dezembro.

O concurso é uma realização do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) – Câmpus Canoinhas, em parceria com a Epagri e com a Embrapa Clima Temperado – Estação Experimental de Canoinhas. Ele premia as três melhores bebidas de cada categoria: vinho tinto, vinho rosé, vinho branco, espumante e suco de uva.

O resultado levou em conta a análise físico-química das bebida e a análise sensorial. Além de premiar e estimular a elaboração de vinhos e sucos de boa qualidade, o concurso também busca divulgar a produção de vinhos e sucos e integrar os produtores do Planalto Norte.

Conheça os vencedores de cada categoria:

Vinho Tinto

Elisandro Scolaro (Porto União) – nota 83,3

Jackson Zator (Mafra) – nota 80,6

Samuel Damaso (Bela Vista do Toldo) – nota 79,7

Vinho Rosé

Jackson Zator – Niágara Rosada 01 (Mafra) – nota 89,7

Eduardo Novak (Canoinhas) – nota 82,6

Jackson Zator – Niágara Rosada 02 (Mafra) – nota 71,5

Vinho Branco

Jackson Zator – Niágara Branco Seco (Mafra) – nota 80,4

Miroslau Hanschuck (Bela Vista do Toldo) – nota 79,9

Jackson Zator – Niágara Branca Demi-Sec (Mafra) – nota 76,5

Espumante

Eduardo Novak (Canoinhas) – nota 80,4

Jackson Zator (Mafra) – nota 80,1

Eduardo Novak (Canoinhas) – nota 75,1

Suco de Uva

Elenir Elezita Grein (Monte Castelo) – nota 86,2

Elisandro Scolaro (Porto União) – nota 84,4

Marcos Mendes (São Bento do Sul) – nota 83,6

Avaliação

Neste ano, o concurso recebeu 51 amostras nas categorias vinho tinto (20), vinho rosé (9), vinho branco (6), espumante (6) e suco de uva (10). Os produtores são dos municípios de Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Itaiópolis, Mafra, Monte Castelo, Porto União e São Bento do Sul.

Conforme o coordenador do projeto e professor de fruticultura do Câmpus Canoinhas, Douglas André Wurz, o concurso revelou ótimas bebidas, indicando o aprimoramento das técnicas de produção. Para o líder do Programa Fruticultura da Epagri no Planalto Norte, Jânio Seccon, a qualidade das amostras é resultado do trabalho realizado pela Epagri nas propriedades no que diz respeito à melhoria do cultivo das uvas e da produção de suco e vinho.

Entre os pontos positivos, professor Douglas destaca a melhoria das amostras, especialmente quanto à oxidação; maior equilíbrio dos vinhos com relação à maturação das uvas; maior complexidade aromática; sucos mais equilibrados na relação entre açúcar e acidez; uso de rolhas de maior qualidade, que garantem uma melhor vedação; e melhor apresentação visual de rótulos e cápsulas. “Os produtos vêm melhorando ao longo do tempo”, enaltece.

Ao final do concurso, todos os produtores, independentemente da colocação, vão receber relatórios individuais com os índices dos parâmetros avaliados (densidade relativa, sólidos solúveis, grau glucométrico, polifenóis totais, pH, acidez total, intensidade de cor e tonalidade de cor), comparação com os índices considerados ideais e sugestões e recomendações para melhoria da elaboração dos produtos.

