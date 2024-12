Palácio Piratini integra pela terceira vez o circuito da Noite dos Museus

O Palácio Piratini é um dos espaços confirmados na 8ª edição da Noite dos Museus, que será realizada em 7 de dezembro, em Porto Alegre. A sede do governo gaúcho estará de portas abertas para receber visitantes das 18h à meia-noite, em uma noite que promete muita movimentação pelas instituições culturais da cidade.

Durante o evento, o público terá acesso à Ala Governamental e poderá circular por alguns dos principais ambiente do palácio, como os salões Alberto Pasqualini e Negrinho do Pastoreio. O passeio não contará com mediação, mas guias do Piratini estarão à disposição para esclarecer dúvidas.

Para ingressar no local, não será necessário realizar inscrição prévia, bastando a apresentação de documento de identidade oficial com foto. Próximo ao horário de encerramento, no entanto, haverá distribuição de senhas limitadas. O número de pessoas que poderá entrar ao mesmo tempo no prédio também será controlado para garantir um fluxo adequado pelos ambientes e evitar superlotação e danos ao patrimônio.

Esta será a terceira participação do Palácio Piratini na Noite dos Museus, evento que já ganhou destaque no calendário cultural de Porto Alegre ao promover a abertura de espaços culturais fora do horário habitual. Nesta 8ª edição, outras 24 instituições integram a programação.

A primeira vez que o Palácio Piratini participou da iniciativa foi em 2022. Na ocasião, quase mil pessoas passaram pelo local e puderam conhecer de perto detalhes da edificação centenária.

Serviço

O quê: Palácio Piratini na Noite dos Museus

Quando: sábado (7/12), das 18h à meia-noite

Onde: Palácio Piratini

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto. Próximo ao horário de encerramento, haverá distribuição de senhas limitadas.