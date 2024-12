Com apoio do governo, Rio Grande do Sul conquista quinta colocação nos Jogos da Juventude 2024

O Rio Grande do Sul encerrou sua participação nos Jogos da Juventude 2024 mostrando, mais uma vez, a força do esporte gaúcho. Apoiada pela Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), a delegação do RS terminou a competição em quinto lugar entre os 26 Estados participantes e o Distrito Federal. Foram 42 medalhas (13 ouros, 13 pratas e 16 bronzes) conquistadas nas disputas realizadas em João Pessoa, na Paraíba, de 13 a 28 de novembro. O RS manteve a colocação obtida em 2023, com o acréscimo de uma medalha a mais na campanha geral.

Na edição deste ano, a delegação gaúcha foi formada por 194 participantes, sendo 185 atletas com até 17 anos, além de técnicos, dirigentes e servidores da Secretaria do Esporte e Lazer. A comitiva do RS contou com o apoio da SEL, que se empenhou na organização e na logística para a participação dos atletas no evento, além de fornecer as passagens aéreas e os uniformes, por meio de incentivo financeiro oriundo da Lei Pelé. A SEL também organizou as seletivas estaduais, por meio do Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul.

"A Secretaria do Esporte e Lazer tem muito orgulho de apoiar os atletas gaúchos nesta disputa tão importante paras as futuras gerações do esporte no Estado. E a delegação gaúcha fez uma linda campanha, alcançando o quinto lugar. Parabéns a todos os envolvidos", disse o titular da SEL, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral.

Destaques

Ciclismo

João Pedro Oliveira conquistou a primeira medalha do RS na competição. Ele atingiu o ouro na modalidade sprint. “Depois de muito treino, muitos meses acordando de madrugada para treinar, conciliando trabalho e treino, posso dizer que fui campeão nos Jogos da Juventude,” comemorou o ciclista, que também levou uma medalha de bronze em outra disputa.

Atletismo

No atletismo, foram quatro medalhas: um ouro, duas pratas e um bronze. No salto em altura, Maria Eduarda da Cunha, aluna da Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, conquistou o ouro. O técnico Mario Kickhofel contou que ela treina de três a quatro vezes por semana. "Neste ano, ela teve um grande salto de qualidade nos resultados, ganhou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro Sub-16. Agora, ela repete a medalha de ouro, fazendo a melhor marca do Brasil no ano, sendo a primeira do ranking brasileiro", destacou orgulhoso.

Natação

A natação gaúcha conquistou dez pódios, com quatro medalhas de ouro. Somente Fernanda Silveira levou três medalhas de ouro e uma de prata. Na competição em águas abertas, Fernanda conquistou o ouro com Nicolas Marques no revezamento misto. A dupla mostrou que é vencedora dentro e fora do mar: neste ano, os dois enfrentaram a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul antes de alcançar o pódio da competição. “A gente recolhia doações, carregava as caixas e ajudava nas ações solidárias. O nosso clube (Grêmio Náutico União) virou abrigo. Então, todas as atividades de treinamento estavam paradas e o foco era ajudar o máximo possível”, comentou Nicolas.

Ginástica artística

A ginástica artística gaúcha fez bonito nos Jogos da Juventude 2024. Sob a liderança dos técnicos Leonardo Finco e Kiko Burtet, os atletas conquistaram 13 medalhas, sendo sete de ouro. Caio Fernandes (três ouros e duas pratas) e Francine de Oliveira (quatro ouros e duas pratas) dominaram as primeiras colocações. Segundo Kiko Burtet, Francine tem um grande potencial: “É uma atleta potente, uma menina forte, principalmente no solo e no salto. São dois aparelhos que ela vai ter grande destaque. Se o Brasil investir na base, vamos abastecer o país com atletas, e nos Jogos da Juventude é que encontramos esses atletas,” complementou.

Sobre os Jogos

Organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil, os Jogos da Juventude oferecem suporte para as modalidades olímpicas com a formação de jovens atletas e profissionais do esporte. Desde 2000, os jogos reúnem anualmente mais de 4,5 mil atletas com até 17 anos oriundos de escolas públicas e privadas de todo o país. Mais de 2 milhões de estudantes das 27 unidades federativas participam das etapas classificatórias em cada Estado.