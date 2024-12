Deputados discutem retomada das atividades do aeroporto de Porto Alegre

A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul promove audiência pública na quarta-feira (4) sobre a retomada das atividades do aeroporto de Porto Alegre (RS).

O debate foi pedido pelo coordenador da comissão, deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS), e vai ser realizado às 14 horas, no plenário 6.

O aeroporto foi inundado pelas enchentes do início do ano e ficou mais de cinco meses fechado. Ele só foi reaberto no fim de outubro.

Relembre

No fim de abril e início de maio deste ano, fortes chuvas atingiram o Rio Grande do Sul e causaram inundações e prejuízos em 478 cidades. De acordo com a Defesa Civil gaúcha, a tragédia deixou 806 pessoas feridas e 183 mortos.