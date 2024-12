Epagri desenvolve rúcula para cultivo orgânico

(Fotos: Epagri/EEI)

Uma rúcula desenvolvida pela Epagri e ideal para o cultivo orgânico vai chegar ao mercado brasileiro em 2025. O cultivar SCS382 Simone é resultado de 20 anos de seleções e avaliações de plantas realizadas na Estação Experimental de Itajaí (EEI).

O primeiro cultivar de rúcula da Epagri reúne características produtivas e comerciais que agradam produtores e consumidores. “A SCS382 Simone tem resistência a pragas e doenças, alta produtividade, folhas largas e sabor acentuado”, cita Euclides Schallenberger, pesquisador responsável pela tecnologia.

Seleções e avaliações

As pesquisas iniciaram em 2003. Usando como base os genótipos de rúcula do Banco Ativo de Germoplasma do Projeto Hortaliças da EEI , os pesquisadores da Epagri foram selecionando, todos os anos, as melhores plantas com base em uma série de atributos.

“Avaliamos e selecionamos os melhores cultivares em termos de qualidade, produtividade, sabor e outras características até chegarmos a um que se destacava em todos os sentidos. Em 2018, finalizamos esse processo e o melhor genótipo recebeu o nome de SCS382 Simone”, conta Schallenberger.

Batizada em homenagem a uma funcionária da Estação Experimental de Itajaí, a rúcula selecionada pelos pesquisadores entrou em uma nova fase. Ela foi cultivada em abrigos, junto a quatro cultivares comerciais, para uma avaliação comparativa no sistema orgânico. A Simone apresentou melhores resultados em praticamente todas as avaliações, tanto pelas qualidades agronômicas quanto pelas qualidades visuais e sensoriais das plantas. Produtores de hortaliças orgânicas do Litoral Norte e Vale do Itajaí também avaliaram a rúcula Simone em suas propriedades e aprovaram o novo cultivar na comparação com os que já estão no mercado. Sementes para os produtores A próxima etapa será a comercialização das sementes. Para isso, a Epagri precisa realizar uma licitação para definir a empresa que será responsável pela multiplicação e pela venda desse material. Isso deve acontecer em 2025, quando os produtores e os consumidores poderão conhecer as qualidades da rúcula Simone. O lançamento da Epagri é recomendado para cultivo em todas as regiões do Brasil e a expectativa é de grande procura no mercado nacional. Schallenberger explica que a rúcula é uma hortaliça relativamente recente aqui no País. "Ela veio da região do Mar Mediterrâneo, trazida pelos italianos. Desde a década de 1990, a produção e o consumo da rúcula vêm aumentando no Brasil, por conta do sabor e das qualidades nutricionais que ela apresenta. Essa foi uma das motivações da Epagri ao selecionar um cultivar recomendado para o sistema orgânico", explica. Por Cinthia Andruchak Freitas – jornalista da Epagri Mais informações: Euclides Schallenberger, pesquisador da Epagri na Estação Experimental de Itajaí – (47) 3398 6341 – [email protected]

