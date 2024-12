Comissão de Orçamento avalia obras com indícios de irregularidades

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso realiza audiência pública nesta quinta-feira (5) para discutir o relatório do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves (COI).

O debate será realizado a partir das 10h30, no plenário 2, e ouvirá representantes Tribunal de Contas da União, do Ministé dos Transportes, da Agência Nacional de Transportes Terrestres e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

O COI

O Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves (COI) tem a função de, entre outras: