Documentário Fragmentos de Memórias de Tenente Portela é exibido no CULT

Exibido na noite da última segunda-feira, 2, no Centro Municipal de Cultura, o documentário Fragmentos de Memórias de Tenente Portela emocionou a plateia e resgatou a história de coragem, desafios e persistência dos portelenses que ajudaram na construção da história do município.

A produção do documentário Fragmentos de Memórias de Tenente Portela, contemplado com patrocínio da Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura, no âmbito do setor audiovisual, começou em fevereiro de 2024.

Com roteiro e direção da jornalista Adriane Lorenzon, o documentário evidencia trechos narrados por sete moradores portelenses. Os participantes são: a professora Fátima Marroni Rosa Lopes, o professor Noedi de Oliveira, a agricultora Brasília Ribeiro de Freitas, o professor Pedro Pereira dos Santos, a agricultora Sebastiana Silva de Jesus, e as empresárias Irahilda de Moura e Santos e Maria Neiva da Rocha.

“Agradeço imensamente o público que se fez presente, a equipe que me auxiliou na realização deste doc, aos entrevistados pela disponibilidade e carinho, à Prefeitura Municipal pelo apoio, ao Governo Federal e Ministério da Cultura pela iniciativa, e, especialmente, à Lei Paulo Gustavo pelo trabalho de resgate da cultura de nosso país, através de investimentos em diferentes setores artísticos”, finaliza Adriane Lorenzon.