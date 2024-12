CRAS realiza confraternização de final de ano com grupos

Na quarta-feira, 27 de novembro, o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) promoveu uma confraternização de final de ano especial com os Grupos de Mulheres, Idosos e Pessoas com Deficiência (PCDs). A celebração contou com uma viagem ao Ecopark Sonho Verde, em Frederico Westphalen, proporcionando momentos de integração, lazer e diversão.

A programação incluiu um passeio de dindinho, visita ao minizoológico de pequenas aves, almoço com bebidas, lanches e a entrega de um mimo natalino a cada participante. O objetivo foi oferecer aos usuários do CRAS uma experiência única, fortalecendo vínculos e promovendo boas memórias após um ano de atividades e convivência.

Participaram do evento 140 usuários, acompanhados pela equipe do CRAS, pelo vice-prefeito Miro Mulbeier e sua esposa, pelo vereador Cristiano, e pela secretária de Habitação e Assistência Social, Miriam Webler.

Para a coordenadora do CRAS, Sirlei Daiani Becker, o momento reflete o resultado positivo do trabalho realizado ao longo do ano. “São estes momentos que simbolizam o sucesso do que fazemos, pois, além da diversão e alegria, há a troca de gratidão entre a equipe e os usuários. Proporcionar vivências diferentes é uma forma de valorizar e respeitar nosso público, que é essencial para a existência do nosso trabalho”, afirma Sirlei.

Eventos como esse mostram o carinho e a dedicação da equipe do CRAS e da Administração Municipal em tornar o dia a dia das pessoas ainda mais especial, reconhecendo a importância de momentos que aproximam e criam memórias inesquecíveis.