Chuvas intensas poderão atingir Tenente Portela e região a partir de sexta-feira, 6

Defesa Civil, Bombeiros Voluntários e Brigada Militar estarão de prontidão para eventuais ocorrências.

O fim de semana deverá ser de chuvas intensas em grande parte do território gaúcho. Alerta emitido pela Defesa Civil do Estado dá conta de que na Região Noroeste, onde se localiza Tenente Portela, os acumulados poderão chegar a 170 mm no período de 6 a 8 de dezembro. Em função disso, integrantes da Defesa Civil local, do grupo de Bombeiros Voluntários, da Brigada Militar e de Secretarias do Governo Municipal realizaram uma reunião na tarde de quinta, 5, para traçar estratégias, caso se confirme, a previsão do tempo.

Os órgãos estarão em alerta para eventuais ocorrências. A maior preocupação é com áreas de risco localizadas às margens de rios. A Defesa Civil orienta a população destas regiões para que também fique atenta e, antecipadamente, busque lugares seguros. Para os casos de emergência os contatos dos órgãos são os seguintes: Bombeiros Voluntários, telefone (55) 93618-7976; Brigada Militar, telefone 190; e Defesa Civil Municipal, telefone (55) 9686-5956.

A previsão do tempo aponta que no sábado, 7, deverão ocorrer as maiores precipitações. As chuvas intensas deverão ser acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e temporais isolados.