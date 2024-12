Liga Feminina de Combate ao Câncer confraterniza com seus assistidos

Realizou-se, na Cripta da Igreja Católica, no dia 27 de novembro passado, um encontro com os assistidos e familiares da Liga Feminina de Combate ao Câncer.

Como é realizado todos os anos, as voluntárias da Liga acolheram as pessoas com muito carinho, proporcionando-lhes uma tarde descontraída, de boas conversas, boa música, lindas mensagens de esperança, coragem e fé, fortalecendo os vínculos estabelecidos durante todo o ano, através das ações que a Liga desenvolve.

Os assistidos receberam, já no momento da chegada na Cripta, uma refrescante salada de frutas. Era contagiante e até emocionante, ver-se a alegria e os sorrisos no rosto dos amigos da Liga, como, muitas vezes, as voluntárias se dirigem a eles. Depois de serem servidos com salgados e doces, todos receberam seus presentes: para as mulheres foi ofertada uma sombrinha cor de rosa, com filtro protetor para o sol; e para os homens foi doado um chapéu, tipo Panamá; e panetones para todos.

Conforme a secretária da Liga, Nice Ternes, estes encontros são muito importantes, porque há o compartilhamento das conquistas, dos resultados do tratamento, há o afeto que é manifestado entre os doentes, em que vêem, “que não estão sós, que existem mãos estendidas, que existe generosidade e amor entre as pessoas.”