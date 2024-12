CTG Guardiões da Fronteira destaca-se no 2º MateArte

O 2º MateArte – Festival da Arte Gaúcha, promovido pela 20ª Região Tradicionalista, chegou à sua grande final no domingo, 1º. A última etapa ocorreu na sede do CTG Recanto Verde, da cidade de Boa Vista do Buricá. A competição entre entidades da região reuniu as modalidades de Danças Tradicionais, Dança de Salão, Solista Vocal e Declamação.

O MateArte foi dividido em três etapas, sendo a primeira em Boa Vista do Buricá e a segunda em Tenente Portela. A última, no domingo, novamente em Boa Vista, contemplou apresentações das Danças Tradicionais e a modalidade Declamação, além das premiações aos vencedores como Solista Vocal e na Dança de Salão, modalidades cujas apresentações ocorreram nas fases anteriores.

O concurso de danças tradicionais mobilizou sete entidades, com 17 grupos, divididos entre as categorias pré-mirim, mirim, juvenil, adulta e veterana. O resultado desta modalidade foi definido a partir da somatória das notas obtidas nas

três etapas.

O CTG Guardiões da Fronteira conquistou vários troféus, dentre estes, cinco de primeiro lugar. Confira a lista completa

das premiações:

Danças Tradicionais

1º lugar Invernada Artística Adulta

1º lugar coreografi a de entrada Invernada Artística Adulta

2º lugar Invernada Artística Pré-mirim

3º lugar Invernada Artística Mirim



Declamação

1º lugar Prenda Pré-mirim – Pietra Demari Balz

3º lugar Prenda Mirim – Isabelli Santos de Paula

3º lugar categoria Piá – Nicolas Monteiro Krumenauer



Solista vocal

1º lugar Prenda Juvenil – Laura Bertoldo da Silva

2º lugar Prenda Adulta – Ana Sara Niederle

1º lugar Peão Veterano – Ernani De Carli



Dança de salão

2º lugar Prenda Pré-mirim – Augusto Wink e Pietra Demari Balz

3º lugar Prenda Pré-mirim – Luís A. C. Reichenbach e Maria Izabella Motta