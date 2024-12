Diplomação dos eleitos da 101ª Zona Eleitoral se realizará em Tenente Portela

A Justiça Eleitoral, através da 101ª Zona Eleitoral, vai realizar no dia 13 de dezembro, sexta-feira, a diplomação dos candidatos eleitos nas eleições municipais de 2024.

A cerimônia está marcada para as 18h, no auditório do Centro Cultural de Tenente Portela, e contemplará os eleitos dos municípios de Barra do Guarita, Derrubadas, Miraguaí, Tenente Portela e Vista Gaúcha.

De acordo com o Cartório Eleitoral de Tenente Portela, a diplomação é o ato final, que atesta que os candidatos foram eleitos e estão aptos a tomar posse.

Na cerimônia vai ocorrer a entrega dos diplomas para prefeitos, vices e vereadores eleitos, marcando o encerramento do processo eleitoral de 2024 e simbolizando a conclusão dos trabalhos relacionados à prestação de contas e à confirmação do resultado.



BARRA DO GUARITA

Prefeito: Valcier Balestrin

Vice-prefeita: Patrícia Crespan Mantelli

Vereadores:

- Angela Verenice da Luz

- Anibaldo Brietzke

- Fernando Magagnin

- Gelci Luis Paschoali

- Jair da Silva Siqueira

- João Nilton Vargas

- Marcio Cocenski

- Renato Constancio

- Vilmar da Silva Ribeiro



DERRUBADAS

Prefeito: Miro Mulbeier

Vice-prefeito: Cristiano Carvalho

Vereadores:

- Ademir Cemin

- Adriano Jardel Habitzreiter

- Ana Valeria Gaviraghi Bidin

- Dejair José Giacomini

- Inácio Macson Fuhr

- Luis Carlos Seffrin

- Magnus Antonio Geroldini

- Mara Andreia Pasquetti Gaviraghi

- Nelci Luis Gaviraghi



MIRAGUAÍ

Prefeito: Leonir Hartk

Vice-prefeito:Ricardo Barbosa Fink

Vereadores:

- Bruno Belchor dos Santos

- Cristian Macalin

- Ivo Mello de Oliveira

- João Aldair Santos

- João Mauricio Naegele

- José Soares de Oliveira

- Kauã Blau machado

- Marco Antonio Macali

-Wasconcelos Silvestre Monteiro



TENENTE PORTELA

Prefeito: Rosemar Antonio Sala

Vice-prefeito: Claudenir Scherer

Vereadores:

- Cristiane Feyth

- Derli da Silva

-Elisangela Berghetti Lutz

- Jaine Sales

- Luciano Berta Filipin

- Luisa Silva Barth

- Mauro José Ludwig

- Micheli Vargas

- Rosângela Maria Ferrari Fornari



VISTA GAÚCHA

Prefeito: Claudemir José Locatelli

Vice-prefeito: André Junior Danette

Vereadores:

- Adelar Lampert

- Alexandre Jacinto da Silva

- Aristeu de Jesus Bueno

- Delma Martins Grolli

- Elonir Franceschi

- Ivanir Moraes Bier

- Paulo Tarso da Rosa

- Rudinei Almeida Monteiro

- Vilmar Tirloni