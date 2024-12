Prêmio Top Ser Humano: ABRH-RS reconhece compromisso da Unimed com a qualidade de vida do colaborador

Pela nona vez consecutiva, a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RS) reconhece a Unimed Noroeste/RS pelas boas práticas de gestão. Na noite desta quinta-feira, 28, a cooperativa recebeu o prêmio Top Ser Humano – categoria Organização, em cerimônia realizada no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. O troféu foi recebido pelo presidente do Conselho de Administração, médico Volnei Santos Malheiros, e pela gerente de Gestão de Pessoas, Sandra Carneiro.

Também participaram da premiação a fisioterapeuta, Carina Corso Alves, a analista Financeiro, Cristiane Mohr Mendonça, a analista de Treinamento, Elisandra Kommers Glitzenhirn, a enfermeira, Francieli Marzari, a coordenadora de Comunicação Corporativa, Jaíse Schumann, e o coordenador de Desenvolvimento de RH, Jonas Graffunder. Esteve presente ainda a consultora, Neli Cabral.

Sobre o case - A iniciativa reconhecida tem como objetivos proporcionar e desenvolver a educação financeira, buscando ampliar a consciência sobre o dinheiro, contribuindo para a qualidade de vida dos colaboradores. O case premiado é intitulado “Programa de Educação Financeira: um olhar além do profissional”, alinhado ao Jeito de Cuidar Unimed. Com ações desde 2018, efetivamente institucionalizadas em 2021, os colaboradores são convidados a pensar sobre finanças – pessoais e familiares – de forma humanizada e contextualizada com a realidade econômica que estão inseridos. Estimula o bem-estar, a qualidade de vida e fortalece a cultura de cuidado. Ganhou força como uma das estratégias internas de enfrentamento das consequências da pandemia da Covid-19.

O Programa contempla palestras, treinamentos e acompanhamentos individuais. A organização é da área de Gestão de Pessoas, em parceria com a especialista Neli Cabral, da Prosperar Consultoria, com apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande Do Sul (Sescoop/RS). “Hoje consigo controlar meus gastos, consigo ter momentos de diversão com minha família e, ainda, investir conforme orientação da consultora. E o melhor de tudo: estando com as contas em dia”, resume Francieli Marzari, enfermeira da área de Medicina Preventiva da Unimed Noroeste/RS, que autorizou a divulgação de seu nome e depoimento.

Para a cooperativa, os benefícios passam pelo engajamento dos funcionários, redução de despesas administrativas e aumento no faturamento. “É um investimento na vida pessoal e profissional, de valorização do colaborador, com efeitos no seu bem-estar familiar, assim como no comprometimento com a cooperativa, contribuindo para um ambiente mais saudável e produtivo”, destaca o presidente do Conselho de Administração da Unimed Noroeste/RS, médico Volnei Santos Malheiros.

Sobre o Prêmio - O Top Ser Humano reconhece, anualmente, iniciativas que valorizam o ser humano como diferencial estratégico para o crescimento das pessoas e das empresas. Neste ano, 41 organizações foram premiadas. Da região, a Bruning Tecnometal e a Kepler Weber (ambas de Panambi) receberam o prêmio. Além da Unimed Noroeste/RS, foram agraciadas as Unimeds Erechim e Porto Alegre. A cooperativa figurou no palco juntamente com outras organizações como: Hospitais de Clínicas de Passo Fundo e Moinhos de Vento, de Porto Alegre, Senac e Sistema Ocergs.



Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209) e Jaíse Schumann (MTb 17.199)