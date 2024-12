Paratleta da APAE recebe honraria do presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro

Em evento organizado pela Federação Internacional de Educação Psíquica (Fieps-RS)no dia 23 de novembro, em Porto Alegre, o paratleta Lucas André de Lima recebeu honraria do presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro (COB), Mizael Conrado.

Lucas André de Lima já representou a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Tenente Portela em inúmeras competições, mas esteve representando o Estado do Rio Grande do Sul nas Olimpíadas Nacionais das APAEs em 2009, na cidade de Belo Horizonte, na prova de corrida de 100 metros. Lucas é um aluno apaixonado por esportes, pratica futsal e corridas regularmente, colecionando diversos troféus e medalhas.

Esse momento é muito especial para o atleta e sua família, mas também é um momento muito importante para a APAE de Tenente Portela, por ter um atleta com destaque tão grande dentro do meios esportivos.

“Agradecemos a coordenadora-pedagógica, professora Sandra Missio, a professora de Educação Física Dalvana Nicaretta e o vereador e também motorista da APAE de Tenente Portela, Luiz Claudir dos Santos, por terem acompanhado o atleta na viagem e no evento. Essa honraria é o reconhecimento de todos os profissionais que passaram pela vida do atleta Lucas Lima. Se hoje ele é um campeão é porque pode contar com palavras de incentivo, motivação e de entusiasmo que nunca deixaram ele desistir, apesar de todas as dificuldades. Estamos com você Lucas, sempre! Que essa seja a primeira de muitas medalhas pelo seu esforço e dedicação”, disse a diretora da Escola Recanto da Alegria, Elis Wink.