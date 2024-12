Alunos da APAE participam de jogos estaduais em Canoas nas modalidades futsal e bocha

Paratletas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Tenente Portela participarão do primeiro Campeonato Estadual de Futsal para pessoas com deficiência intelectual e Bocha Paralímpica para deficientes físicos/PC, que acontecerá nos dias 10 a 12 de dezembro na Ulbra, em Canoas.

O evento será realizado pelo Departamento do Esporte e Lazer (DEL) da Secretaria Estadual do Esporte e Lazer (SEL).

A delegação de paratletas da APAE de Tenente Portela será composta por 11 atletas e 5 acompanhantes, sendo dois paratletas da categoria bocha adaptada. Desta modalidade participam os alunos portadores de deficiência física e intelectual. A equipe do futsal é formada por nove paratletas com deficiência intelectual, oriundos dos municípios de Vista Gaúcha, Derrubadas, Barra do Guarita e Tenente Portela.

Os paratletas do time de futsal disputaram a regional no dia 14 de setembro na cidade de Crissiumal, onde garantiram a vaga para o Campeonato Estadual.