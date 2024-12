Confraternização promove inclusão e alegria para os grupos de crianças e adolescentes do CRAS

No dia 29 de novembro de 2024, o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Derrubadas, realizou uma animada confraternização para os grupos de crianças e adolescentes do município, no Ginásio Society. O evento reuniu aproximadamente 100 participantes em um clima de alegria, integração e celebração.

Estiveram presentes o prefeito municipal Alair Cemin, a secretária de Habitação e Assistência Social Miriam Webler e a dedicada equipe do CRAS, que organizaram uma programação repleta de atividades para marcar a ocasião.

Os jovens desfrutaram de momentos inesquecíveis com brinquedos infláveis, brincadeiras diversas e um delicioso lanche, que incluiu picolés e refrigerantes. Mais do que diversão, a iniciativa teve como objetivo fortalecer vínculos, promover a inclusão social e proporcionar uma experiência enriquecedora para todos.

A secretária Miriam Webler destacou a importância do evento: “Esses momentos de descontração e união são fundamentais para que nossas crianças e adolescentes se sintam acolhidos e valorizados. Trabalhamos para que todos tenham oportunidades de lazer e interação saudável.”

O evento foi marcado por muita animação, interação e sorrisos. Crianças e adolescentes puderam se divertir e compartilhar momentos de alegria, consolidando a importância do CRAS como espaço de convivência e promoção do bem-estar.