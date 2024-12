Município adquire três retroescavadeiras novas em único lote

O município de Vista Gaúcha alcançou um marco histórico ao adquirir, pela primeira vez, três retroescavadeiras novas em uma única compra. Duas foram adquiridas com recursos próprios e uma com emenda parlamentar do deputado federal Márcio Biolchi (MDB).

As novas máquinas foram entregues na manhã de quarta-feira, 4, para a Prefeitura Municipal e já estão à disposição da Secretaria Municipal de Obras (SMO) para atender as demandas da população vistagauchense.

O prefeito municipal, Claudemir José Locatelli, destaca que este é um momento significativo para a história do município. “É com grande alegria que anunciamos a chegada desses equipamentos, o que é um verdadeiro marco para nosso Munícipio. Nunca antes o Município havia adquirido tantas máquinas de uma única só vez. Agora vamos poder oferecer um serviço de melhor qualidade e mais ágil para toda a população”, disse Locatelli.

Além das três retroescavadeiras adquiridas recentemente, o Município já possuía duas outras máquinas, o que totaliza cinco retroescavadeiras em operação. Esse reforço na frota permitirá maior eficiência no trabalho a ser realizado em favor dos munícipes.

“Com a aquisição dessas máquinas, a Administração Municipal efetiva seu compromisso, notadamente com o meio rural, para o rápido atendimento das demandas solicitadas pelos seus moradores.” destaca o gestor municipal. Locatelli também menciona a parceria do deputado federal Márcio Biolchi em prol do município de Vista Gaúcha. “A Prefeitura de Vista Gaúcha expressa sua gratidão ao deputado federal pela emenda parlamentar que possibilitou a aquisição de uma das retroescavadeiras. Esse é apenas o começo de um trabalho constante para transformar o Município em um lugar cada vez melhor para se viver”, conclui o prefeito, ressaltando que Vista Gaúcha possui máquinas à disposição da comunidade, firmando seu compromisso com o progresso e a qualidade dos serviços prestados à população.