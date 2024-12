Concurso de educação fiscal premia talentos de Tenente Portela em 2024

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, em parceria com a Secretaria Municipal de Finanças, realizou a 4ª Edição do Concurso de Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha em 2024, com o objetivo de reconhecer a escola como um espaço de criação, participação e interação entre as diversas áreas do conhecimento. O concurso, que ocorre anualmente desde 2021, envolveu alunos das escolas municipais, estaduais e da APAE, e teve como tema “Cuidando do que é nosso”.

Os estudantes participaram nas modalidades de Desenho, Texto Curto, Poema, Paródia e Infográfico. Ao todo, foram encaminhados 442 trabalhos selecionados pelos professores, abrangendo alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio. A produção de cada aluno refletiu a sua criatividade e aprendizado sobre a importância da educação fiscal e o uso consciente da Nota Fiscal Gaúcha.

A Comissão Avaliadora, formada pelas professoras aposentadas Gisela Schunemann, Juleide Polesso de Almeida, Marcia Bandeira, Magali Trindade Freitas e Sirlei Zatti, teve a tarefa de analisar e classificar os trabalhos, premiando as melhores produções em 1º, 2º e 3º lugares, conforme os critérios estabelecidos no regulamento do concurso.

Os seguintes estudantes foram premiados:



Modalidade I - Desenho

Categoria infantil, alunos de Pré-Escola ao 1º ano

1º LUGAR - Aluna Keila Katharine Borowski Riffel da turma do Pré B2 - Professora Denise Cristiane K. Becker da E.M.E.F Ayrton Senna





Modalidade I - Desenho

Categoria infantil, alunos de Pré-Escola ao 1º ano

2º LUGAR - Aluna Sophia Isabel Bueno da turma do 1º ano - Professora Cione Bonafé da E.M.E.F. Sadi Fortes





Modalidade I - Desenho

Categoria infantil, alunos de Pré-Escola ao 1º ano

3º LUGAR - Aluna Emanueli Fink da turma do 1º ano - Professora Ampenuela M. D. Schossler da E.M.E.F General Osório





Modalidade II - Texto Curto

Categoria infantil II, alunos do 2º ao 3º ano

1º LUGAR - Aluna Maria Valentina Sari Perusso da turma do 2º ano A - Professora Daniela Richter da E.E.E.M. Sepé Tiaraju





Modalidade II - Texto Curto

Categoria infantil II, alunos do 2º ao 3º ano

2º LUGAR - Aluno Fernando Adão de Almeida da turma do 3º ano Professora Franciele da Silva da E.M.E.F Ayrton Senna.





Modalidade II - Texto Curto

Categoria infantil II, alunos do 2º ao 3º ano

3º LUGAR - Aluna Nathalia Isabelly do Amaral, da turma do 6º ano e turma do AEE (aluna especial) Professora Patricia V. da Rosa Gubiani da E.E.E.F Tenente Portela.





Modalidade III - Poema

Categoria infantil III, alunos do 4º ao 6º ano

1º LUGAR - Aluna Yasmim Federizzi Auler – da turma do 6º ano - Professora Luciana Setti Fontaniva da E.E.E.F Tenente Portela.





Modalidade III - Poema

Categoria infantil III, alunos do 4º ao 6º ano

2º LUGAR - Aluna Isabela Luiza Boni da Silva – da turma do 5º ano A - Professora Clecir Fatima Nardino Dickel da E.E.E.M. Sepé Tiaraju.





Modalidade III - Poema

Categoria infantil III, alunos do 4º ao 6º ano

3º LUGAR - Aluna Larah Melaine de Souza - da turma do 4º ano A - Professora Claudia de Lima da E.E. de Ensino Médio Sepé Tiaraju.





Modalidade IV - Paródia

Categoria Infanto- juvenil, alunos do 7º ao 9º ano

1º LUGAR - Aluno Willian E. Queiroz Lima – 7º ano 2 - Professora Elissandra Wagner da Rosa da E.E.E.F. Tenente Portela





Modalidade IV - Paródia

Categoria Infanto- juvenil, alunos do 7º ao 9º ano

2º LUGAR - Aluna Maria Luiza R. Barratto – 7º ano 1- Professora Leticia Pandolfo da Silva da E.M.E.F Ayrton Senna.





Modalidade IV - Paródia

Categoria Infanto- juvenil, alunos do 7º ao 9º ano

3º LUGAR - Aluno Vinicius Cesar Brozoski – 8º ano 3- Professora Solange L. de Vargas Dutra da E.M.E.F Ayrton Senna





Modalidade V - Infográfico

Categoria Juvenil, alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio

1º Lugar - Aluna Larissa Bottura – 3º ano: turma 301 - Professora Rita de Cassia Fumagalli da E.E.E.M. Sepé Tiaraju;

2º Lugar - Aluna Eduarda Seffrin – do 3º ano: Turma 301 - Professora Rita de Cassia Fumagalli da E.E.E.M. Sepé Tiaraju;

3º Lugar- Aluna Clara Vontroba – do 2º ano: Turma 201 - Professora Rita de Cassia Fumagalli da E.E.E.M. Sepé Tiaraju.





Este evento não só destaca a relevância da educação fiscal para a formação cidadã, mas também celebra o talento e o empenho dos alunos de Tenente Portela na construção de um futuro mais consciente e responsável.