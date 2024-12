Epagri inaugura reforma de unidade de arroz em Itajaí

Obra custou mais R$480 mil, pagos com recursos do Governo do Estado

Nesta quinta-feira, 5, em Itajaí, a Epagri fez a entrega da reforma da Unidade de Apoio ao Campo Experimental de Arroz Irrigado, na Estação Experimental em Itajaí (EEI). A estrutura passou por obras após a passagem do ciclone extratropical que atingiu o estado de Santa Catarina em julho de 2023. O evento contou com a presença de funcionáiros de todo o Estado, do presidente Dirceu Leite e do secretário de Estado da Agricultura e Pecuária em exercício Paulo Arruda, entre outras autoridades.

Esta unidade tem 570 m² e é utilizada para armazenamento de insumos e máquinas, realização de análises e mensurações de experimentos e para suporte aos empregados da EEI. Com investimento de R$480.250,00, pagos com recursos do Estado, o espaço passou por readequações para prevenir danos futuros ocasionados pelos fortes ventos.

Foto: Reprodução/Secom SC

No evento, o presidente Dirceu Leite também entregou quatro tratores transportadores, sendo três para a EEI e um para o Campo Experimental de Piscicultura de Itajaí (CEPIT). Os veículos serão utilizados nas atividades de campo relacionadas a experimentos e nas atividades de suporte das unidades. Esses tratores foram adquiridos com recursos próprios na ordem de R$392 mil reais.

Readequação do espaço

De acordo com a gerente da EEI, Ester Wickert, para reconstruir e readequar a estrutura da Unidade de Apoio ao Campo Experimental de Arroz Irrigado, a Epagri contou com o apoio da equipe de engenharia da Associação de Municípios da Foz do Rio Itajaí (AMFRI). Dentre as mudanças estão a troca das telhas de fibrocimento por telhas metálicas termoisolantes em toda a área coberta, assim como a utilização de estrutura metálica na área da varanda, em substituição ao madeiramento original.

Foto: Reprodução/Secom SC

Para o presidente da Epagri, Dirceu Leite, a reforma e readequação do espaço também permite valorização e preservação do patrimônio da Epagri, uma empresa pública do Estado de Santa Catarina. “ A obra também tornará o espaço ajustado para a realização das atividades e mais seguro para os trabalhadores e equipamentos”, diz ele.

Conforme o pesquisador Alexander de Andrade, esta unidade está localizada estrategicamente junto aos campos experimentais do Projeto Arroz para fornecer apoio às atividades de pesquisa com o arroz irrigado. “É deste local que saem as tecnologias e as cultivares de arroz lançados e disponibilizados pela Epagri para Santa Catarina, para outros estados e para outros países”, revela Alexander.

Arroz em Santa Catarina

Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do Brasil e o campeão em produtividade. Na safra 2023/2024, o estado produziu cerca de 1,2 milhão de toneladas. Esse grão é o quarto produto em Valor da Produção Agropecuária (VPA): responde por R$ 2,1 bilhão (9,4%) do total no Brasil, segundo dados da Epagri/Cepa 2022/2023.

Foto: Reprodução/Secom SC

O desenvolvimento de tecnologias adaptadas para o sistema de cultivo de arroz em Santa Catarina tem início na Estação Experimental de Itajaí. As tecnologias desenvolvidas pela equipe de lá foram determinantes para que o Estado alcançasse os atuais resultados na cultura do arroz. Os cultivares, acrescidos de outros avanços técnicos como manejo da irrigação, adubação e fertilização, manejo de doenças, pragas, plantas daninhas, assistência técnica entre outros possibilitaram os atuais níveis de produtividade e qualidade do arroz catarinense.

