Prêmio nacional de comunicação e marketing: campanha da Unimed Noroeste/RS está entre as três melhores

Unimed Noroeste/RS é reconhecida nacionalmente pelas suas práticas de comunicação e marketing. Concorrendo na categoria Campanhas Publicitárias com o case “Aqui tem compromisso com a vida”, garantiu o segundo lugar entre as cooperativas de médio porte no Prêmio Unimed de Comunicação e Marketing, concedido pela Unimed do Brasil.

A campanha foi lançada em maio, comemorativa aos 19 anos do Hospital Unimed Noroeste/RS. Peças publicadas nos canais oficiais da cooperativa, assim como em veículos de comunicação da região, buscaram transmitir todo o conceito de excelência presente no Hospital Unimed Noroeste/RS, reforçando o serviço como referência macrorregional. O slogan “Aqui tem compromisso com a vida”, desperta conexão emocional entre o público e a marca e resume características que diferenciam o serviço: cuidado humanizado que acolhe, protege e valoriza o bem mais precioso: a vida. A peça principal foi um filme publicitário (vídeo institucional), divulgado no dia 23 de maio de 2024.

O processo para criação e execução da campanha foi realizado pelo Núcleo de Marketing e Comunicação da Unimed Noroeste/RS, contando com apoio de profissionais de diversas áreas do Hospital Unimed Noroeste/RS, incluindo médicos cooperados. “Comemoramos muito esta colocação. Pois, perante o Sistema Unimed nacional, figurar entre os primeiros colocados, reforça nossos diferenciais de qualidade”, celebra o presidente do Conselho de Administração da Unimed Noroeste/RS, médico Volnei Santos Malheiros.

O evento, que revelou os ganhadores desta edição Prêmio, ocorreu na semana passada, em São Paulo. Anualmente, o Sistema Unimed reconhece boas práticas de comunicação e marketing das cooperativas. Em 2024, a cooperativa figurou entre a Unimed Noroeste Capixaba (1º lugar) e Unimed Chapecó (3º lugar), na mesma categoria. Segundo a Unimed do Brasil, “os cases apresentados destacaram criatividade, impacto e a capacidade de inspiração para outras cooperativas replicarem estratégias de sucesso”.

Mais de 400 cases foram inscritos por 99 Unimeds (cooperativas de pequeno, médio e grande porte), distribuídos em oito categorias. No Estado, também se classificaram (em diferentes categorias) as Unimeds Operadora/RS, Serra Gaúcha e Porto Alegre. Por vários anos a Unimed Noroeste/RS foi reconhecida pela Unimed do Brasil no Prêmio de Comunicação e Marketing. A mais recente conquista havia sido em 2022.

Confira a peça principal desta campanha:

https://www.youtube.com/watch?v=oyhUAZonKnY