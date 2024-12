Orçamento do esporte para 2025 dobra no relatório setorial, mas ainda não alcança o valor de 2024

O relator setorial da área de esporte do Orçamento de 2025 (PLN 26/24), deputado Paulão (PT-AL), quase dobrou o orçamento do setor após o acolhimento das emendas apresentadas por deputados e senadores. O total passou de R$ 863,8 milhões para R$ 1,6 bilhão.

Foram recebidas 343 emendas, sendo 329 individuais e 14 coletivas.

Mas o movimento ainda não foi suficiente para igualar o total autorizado para 2024, de R$ 2,4 bilhões. Todos os anos, o orçamento de Esporte sobe com as emendas; mas, desta vez, um aporte maior poderá ser feito mais tarde pelo relator-geral, senador Angelo Coronel (PSD-BA).

Isso porque é esperada a destinação final de R$ 11,5 bilhões para as emendas de comissões em 2025.

Apesar disso, a proposta orçamentária de 2025, se comparada à de 2024, é maior. As ações Concessão de Bolsa a Atletas, Apoio à Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Amador, Educacional, Recreativo e de Lazer, e Gestão e Manutenção do Legado Olímpico e Paralímpico receberam quase R$ 306,7 milhões na proposta para o ano que vem. No projeto de 2024, o total era de R$ 261,8 milhões.

Os relatórios setoriais do Orçamento de 2025 deverão ser votados nesta semana pela Comissão Mista de Orçamento.