Estado lança edital de R$ 8,5 milhões para garantir o uso sustentável da água e entrega Plano de Recursos Hídricos para a região Serrana

Fotos: Divulgação / Semae

O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde (Semae), lançou nesta terça-feira, 10, em Lages, um edital no valor de R$ 8,5 milhões para garantir o uso sustentável da água no estado. A iniciativa é uma parceria com a Fapesc e faz parte de um esforço contínuo do Estado em promover a gestão eficiente da água e a preservação ambiental. Durante o lançamento do edital, a Semae também fez a entrega do tão aguardado Plano de Recursos Hídricos da Bacia dos Rios Canoas e Pelotas, um marco importante para o desenvolvimento sustentável da região do Planalto Serrano.

“Esse edital vai permitir aos comitês de bacias catarinenses elaborem e implementem projetos para o melhor uso da água no estado. Além de se prepararem para gestão de secas, capacitação de pessoal e a padronização de metodologias eficientes. Uma demanda indispensável com todas as mudanças climáticas que temos enfrentado no estado e no mundo. Isso vai garantir melhor uso dos recursos públicos e mais cuidado com o meio ambiente”, destacou o secretário do Meio Ambiente e da Economia Verde, Guilherme Dallacosta.

O edital, que foi publicado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, visa promover ações que assegurem a preservação da água como um bem natural, essencial para o bem-estar da população e o desenvolvimento econômico. Esse investimento faz parte da política ambiental do estado, que, ao longo do ano de 2024, já destinou mais de R$ 14,4 milhões a programas relacionados à gestão hídrica e à proteção do meio ambiente. Esse valor contempla iniciativas de saneamento básico, monitoramento da qualidade da água e outros projetos que envolvem a sustentabilidade dos recursos naturais.

Foto: Reprodução/Secom SC

Com a nova medida, o governo busca intensificar a implementação de estratégias de uso responsável e racional da água, promovendo o equilíbrio entre as demandas humanas e econômicas e a conservação dos ecossistemas aquáticos. O lançamento do edital também está diretamente ligado à entrega do Plano de Recursos Hídricos, que traça as diretrizes e ações para garantir o fornecimento adequado de água no estado, além de preservar os mananciais e fomentar o uso consciente do recurso.

Investimentos contínuos na preservação da água

Os investimentos feitos ao longo do ano pelo governo catarinense refletem um compromisso crescente com a sustentabilidade hídrica e a conscientização sobre a importância da água. Os R$ 14,4 milhões aplicados em 2024 são direcionados a diferentes áreas da gestão dos recursos hídricos, incluindo a implementação de tecnologias para o monitoramento de corpos d’água, projetos de recuperação de nascentes, e a realização de ações educativas junto à população.

Além disso, o Governo de Santa Catarina tem investido fortemente na recuperação e preservação dos mananciais de água, essenciais para o abastecimento e a conservação dos ecossistemas locais. O estado também vem intensificando suas parcerias com municípios e entidades do setor privado e acadêmico, ampliando o alcance das políticas públicas voltadas para a preservação ambiental.

Plano de Recursos Hídricos: um marco para o futuro

O Plano de Recursos Hídricos entregue recentemente é um marco importante para o futuro da gestão da água em Santa Catarina. Elaborado com a participação de especialistas, gestores públicos e representantes da sociedade civil, o plano prevê ações concretas para garantir o equilíbrio entre o uso da água e sua conservação, além de melhorar a infraestrutura hídrica do estado.

A elaboração do plano levou em consideração as características regionais de Santa Catarina, contemplando desde as regiões mais urbanizadas até as áreas rurais, com foco na redução de impactos ambientais e na prevenção de crises hídricas. A proposta também envolve a modernização de infraestruturas, como sistemas de captação e armazenamento de água, e incentiva práticas sustentáveis na agricultura, indústria e outros setores que utilizam esse recurso.

A união do edital de R$ 8,5 milhões e o lançamento do Plano de Recursos Hídricos reafirma o compromisso do estado em garantir um futuro mais sustentável e resiliente frente aos desafios da gestão dos recursos hídricos, essencial para a manutenção da vida em Santa Catarina.