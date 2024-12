Câmara retoma nesta quarta-feira análise de projetos sobre segurança pública

A Câmara dos Deputados pode votar nesta quarta-feira (11), em sessão do Plenário, projetos do pacote de segurança pública negociado pelas lideranças partidárias. A pauta completa tem 20 projetos, sendo que 15 deles tratam de temas relacionados à segurança pública. Ontem foram aprovados diversas propostas com a temática.

A sessão está marcada para 13h55.

Estão na pauta de hoje:

- PL 714/23 , do deputado Coronel Ulysses (União-AC), que altera o artigo 310 do Código de Processo Penal para tornar obrigatória a decretação de prisão preventiva na audiência de custódia em casos de crimes hediondos, roubo, associação criminosa qualificada e quando for configurada reincidência criminal;

- PL 7868/14 , do deputado André de Paula (PSD-PE), que reforma o Sistema Penal para aumentar sua eficácia no combate à violência, à corrupção e à impunidade;

- PL 5845/16 , do deputado Sandro Alex (PSD-PR), que altera os artigos do Código Penal ;

- PL 9433/17, do Senado Federal, que altera o artigo 25 da Lei 10.826/03 , para estabelecer que as armas apreendidas, quando não mais interessarem à persecução penal, serão doadas para utilização pelas Forças Armadas e pelos órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal;

- PL 1637/19 , do deputado Delegado Waldir (PSL-GO), que altera o art. 97 do Código Penal, para dispor sobre a imposição da medida de segurança para inimputável;

- PL 5343/19 , do deputado Vinicius Farah (MDB-RJ), que obrigada a instalação de câmeras de vídeo para monitoramento das áreas externas e internas nas escolas publicas em todo território nacional;

- PL 3890/20 , do deputado Rui Falcão (PT-SP) e outros, que institui o Estatuto da Vítima;

- PL 3976/20 , do deputado Aluisio Mendes (Republicanos-MA), que cria um cadastro de pedófilos condenados por esse crime;

- PL 4939/20 , do deputado Hugo Leal (PSD-RJ), que estabelece diretrizes sobre o uso da tecnologia da informação no direito e normas de obtenção e admissibilidade de provas digitais na investigação e no processo;

- PL 1437/21 , do deputado Célio Silveira (PSDB-GO), que institui o Programa Nacional de Apoio Social e Psicológico a crianças e adolescentes que se tornaram órfãos devido à pandemia de Covid-19;

- PL 1434/23 , do deputado Capitão Alden (PL-BA), que determina a instalação em todos os veículos nacionais e importados de dispositivo que permita a abertura do porta-malas pelo lado interno em caso de emergência;

- PL 2573/23 , do deputado André Janones (Avante-MG), que cria a obrigatoriedade de assistência psicológica para servidores da segurança pública;

- PL 5265/23 , do deputado Alberto Fraga (PL-DF), que prevê regras para elaboração de planos de defesa contra roubos em empresas de transporte de valores ou resgate de presos em estabelecimentos prisionais;

- PL 6158/23 , do deputado Sanderson (PL-RS) e outros, que obriga a instalação de bloqueadores de celular em estabelecimentos prisionais pelas prestadoras de serviços de telefonia móvel;

- PL 779/24 , do deputado Alberto Fraga e outros, que cria programa nacional de prevenção e combate à vitimização dos profissionais de segurança pública e de defesa social;

- PL 3191/24 , do deputado Sargento Portugal (Pode-RJ), que tipifica crime de obstrução de vias públicas com o uso de barricada para cometer crimes ou impedir acesso da polícia;

- PL 4120/24, dos deputados Alfredo Gaspar (União-AL) e Alberto Fraga, que trata da associação entre governos de diferentes esferas para enfrentar o crime organizado transnacional;

- PL 3034/24 , do Poder Executivo, que autoriza a criação da empresa pública Companhia Docas de Alagoas e a contratação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social em diversas iniciativas;

PL 3337/24 , do Poder Executivo, que dispõe sobre a transferência de excedentes de conteúdo local entre contratos para exploração e produção de petróleo e gás natural vigentes; e

- PL 4096/24, do Senado, que altera a Lei 14.165/21 , para estabelecer critérios adicionais para a recompra de cotas pelo Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e pelo Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor); para destinar os recursos remanescentes do Finam e do Finor para investimentos em infraestrutura nas regiões Norte e Nordeste; e para reverter os saldos remanescentes em favor do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) e do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).