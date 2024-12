Comissão debate condições de trabalho dos entregadores de aplicativo

Além disso, acrescenta Erika Kokay, os entregadores correm o risco permanente de serem assaltados e/ou se envolverem em acidentes de trânsito. "Relatório final da CPI dos Aplicativos da Câmara dos Deputados, em 2022, apontou que 70% dos pacientes em estado grave no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da USP eram trabalhadores de aplicativo", diz a deputada.

O debate atende a pedido da deputada Erika Kokay (PT-DF) e será realizado no plenário 12, a partir das 16 horas.

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados promove nesta quinta-feira (12) audiência pública para discutir as condições de trabalho e as consequências delas para a saúde dos entregadores de aplicativo.

