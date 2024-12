Relatório setorial de infraestrutura, minas e energia do Orçamento de 2025 indica queda nas dotações

O relator setorial de infraestrutura, minas e energia do Orçamento de 2025 (PLN 26/24), deputado Yury do Paredão (MDB-CE), identificou uma redução no orçamento da área em relação à proposta de 2024.

O total de R$ 45 bilhões é 37% menor que o de 2024. Mesmo que seja retirada a reserva de contingência da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a redução ainda é de 6%.

O relatório ainda contempla 21 estatais em um orçamento de investimentos de R$ 150,5 bilhões, a maior parte da Petrobras.

Em relação ao orçamento dos ministérios, o deputado relacionou os principais investimentos no parecer. “Os investimentos da área temática foram majoritariamente consignados no programa Transporte Rodoviário, representando 78% do total dos R$ 15,8 bilhões em investimentos destinados à área nos orçamentos fiscal e da seguridade social”, explicou.

Foram recebidas 63 emendas, sendo 45 coletivas, a maioria para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

Para atender mais demandas, o relator fez cancelamentos de R$ 333,5 milhões. No geral, foi possível atender R$ 819,9 milhões em emendas parlamentares.