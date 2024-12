Comissão discute regulamentação da profissão de trabalhador essencial de limpeza urbana

O debate é uma iniciativa dos deputados Duarte Jr. (PSB-MA), Coronel Meira (PL-PE) e Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) e será realizado no plenário 4, às 10 horas.

O texto já foi aprovado, com mudanças, pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família ; e de Trabalho .

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.