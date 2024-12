Foi cancelado debate que a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados realizaria na terça-feira (17) sobre a regulamentação da nova lei do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) . O debate havia sido pedido pelo deputado Felipe Carreras (PSB-PE).

