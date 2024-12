Comissão aprova projeto de apoio a regiões turísticas atingidas por desastres naturais

“O turismo é extremamente vulnerável às mudanças climáticas”, destacou o relator. “Pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo e conduzida pelo Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem demonstram que 27% dos brasileiros entrevistados deixaram de realizar viagens de lazer devido a mudanças climáticas intensas”, acrescentou.

O relator, deputado Paulo Litro (PSD-PR), recomentou a aprovação do texto. O parlamentar ressaltou que o turista, ao visitar uma localidade, espera encontrar condições favoráveis que proporcionem qualidade da experiência e bem-estar. Por isso, o impacto econômico de desastres naturais é catastrófico para o setor, o que justifica o apoio previsto.

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3679/24, do deputado André Figueiredo (PDT-CE), que inclui, entre os objetivos da Política Nacional do Turismo , o apoio às regiões e aos municípios turísticos em estado de calamidade pública decorrente de desastres naturais ou eventos climáticos.

