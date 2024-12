Projeto Ipanema: pavimentação avança e está na reta final

O prefeito municipal, Rosemar Antônio Sala, acompanhou na manhã de terça-feira, 10, os trabalhos de aplicação da segunda camada de asfalto do Projeto Ipanema, marcando a etapa final dessa importante obra. Os serviços, que haviam sido temporariamente interrompidos devido às condições climáticas adversas, foram retomados nesta semana e estão próximos da conclusão.

O Projeto Ipanema integra o Programa Acelera Portela e contempla a pavimentação asfáltica de trechos das ruas Tibiriçá, Uruguai, Luís Carlos Schepp, Piracicaba e da própria rua Ipanema. Com um investimento total superior a R$ 2 milhões, sendo R$ 1 milhão do programa Pavimenta RS do Governo do Estado e o restante como contrapartida do município, a iniciativa visa modernizar a infraestrutura urbana e valorizar essas regiões.

Além da pavimentação, o projeto inclui melhorias nos passeios públicos, promovendo acessibilidade e organização urbana. “Esta obra é essencial para melhorar as condições de trafegabilidade e oferecer mais segurança e conforto para os moradores e visitantes”, destacou o prefeito Sala.

O projeto também envolve a contribuição de melhoria, uma iniciativa que incentiva a participação da comunidade no financiamento e manutenção das obras, assegurando o crescimento ordenado e sustentável de Tenente Portela.

Durante a visita, o prefeito anunciou o início do Projeto Tamandaré, que pavimentará outras 10 quadras na cidade. O investimento nesta nova etapa será de R$ 2,5 milhões, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a modernização das vias urbanas e a melhoria da qualidade de vida da população.