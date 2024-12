Atletas da APAE participam do 1º Campeonato Estadual de Futsal e Bocha Paralímpica do RS

Nos dias 11 e 12 de dezembro, 12 atletas e mais seis acompanhantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Tenente Portela estiveram na ULBRA em Canoas participando do 1º Campeonato Estadual de Futsal e Bocha Paralímpica promovido pela Secretaria de Esporte do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Os atletas Michael Weber e Maria Lourdes disputaram a modalidade de bocha adaptada na categoria BC2. A atleta Maria ficou em 3º lugar no Estado do Rio Grande do Sul.

As atletas Mariane Benke e Miria dos Santos integram a equipe de futsal formada pela APAE de Tenente Portela e APAE de Crissiumal, que ficou em 2º lugar na classificação final do campeonato de futsal.

Os atletas da equipe de futsal masculino Diogo Prestes, Eduardo Felipe de Moura, José Teixeira Dornelles, Keury Ribeiro, Lucas Ariel Amaral da Silva, Lucas André de Lima e Wagner Soares da Rosa ficaram em 2º lugar na série prata.

“A APAE agradece a dedicação de todos os atletas, famílias e equipe pela dedicação, confiança, determinação e superação para alcançar esses resultados. Todos os atletas são motivo de muito orgulho para toda a comunidade APAE de Tenente Portela”, afirma a diretora da Escola Recanto da Alegria da APAE.