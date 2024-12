Município registra melhor colocação histórica no IDEB 2023

A educação pública de Derrubadas alcançou um marco histórico. Segundo os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2023, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o Município registrou as melhores notas de sua série histórica nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental desde a criação do indicador em 2007, com registros disponíveis desde 2005.

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) avalia, a cada dois anos, estudantes do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa e Matemática.

De acordo com a avaliação do SAEB, aplicada em novembro de 2023, a rede pública municipal de Derrubadas atingiu 6,6 nos anos iniciais, marcando um crescimento de 6,45% em relação à última avaliação, realizada em 2021 (6,2). Nos anos finais, o salto foi ainda mais expressivo, alcançando 5,5, o que representa um aumento de 12,24% em relação ao resultado anterior (4,9).

Esses índices superaram as melhores marcas anteriores: 6,2 nos anos iniciais em 2015 e 2021, e 5,1 nos anos finais em 2015. Os resultados refletem o compromisso da gestão municipal com a melhoria contínua da educação pública, evidenciando o esforço coletivo de gestores, professores, estudantes e funcionários das três escolas da rede municipal que participaram da avaliação: Escola Municipal de Ensino Fundamental Juscelino Kubitschek de Oliveira, Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias e Escola Municipal de Ensino Fundamental Salto Grande.

O prefeito de Derrubadas, Alair Cemin, destacou o papel fundamental dos educadores: “A dedicação dos nossos profissionais da educação foi essencial para alcançarmos esses resultados. Nosso objetivo é transformar a vida dos estudantes, garantindo que o ensino vá além dos números.”

A secretária municipal de Educação, Cristiane Führ, atribuiu os avanços à combinação de trabalho coletivo e ações estratégicas. “Estamos focados em oferecer uma educação inclusiva e de qualidade, com práticas pedagógicas inovadoras, investimentos em tecnologia e formação continuada dos nossos professores. É um esforço diário que tem dado frutos. Os resultados também refletem o empenho e a dedicação dos nossos alunos, que encararam os desafios com responsabilidade e compromisso”, afirma a secretária.

Nos últimos anos, a Secretaria Municipal de Educação (SME) implementou uma série de ações que contribuíram diretamente para esses resultados, incluindo: Formação Continuada: Capacitação de professores para aprimorar suas práticas pedagógicas; Inovação Tecnológica: Fornecimento de notebooks para uso exclusivo em sala de aula pelos docentes, além da instalação de lousas interativas, tornando as aulas mais dinâmicas e envolventes; Monitoramento de Frequência Escolar: Combate à evasão escolar, garantindo a permanência dos alunos na escola; Valorização Docente: Melhoria das condições de trabalho e reconhecimento dos profissionais da educação, bem como o cumprimento do plano municipal de carreira; Ampliação das Estruturas Físicas: Melhorias em escolas como a Escola Salto Grande e a EMEI Meu Primeiro Passo. Apesar de os alunos da EMEI não integrarem os dados do INEP para o IDEB, a secretária Cristiane destaca que uma boa estrutura e profissionais qualificados na educação infantil (Pré-Escolar I e II) constroem uma base sólida para os anos iniciais.

A entrega da placa comemorativa pelo destaque da educação em Derrubadas, registrado na avaliação do IDEB, ocorreu no mês de novembro, em evento realizado na Secretaria de Educação do município. A placa foi entregue pela coordenadora pedagógica do Aprende Brasil, professora Claudini Maurer Pedruzzi, e recebida pela secretária municipal de Educação, Cristiane Führ.

O evento também contou com a presença das coordenadoras pedagógicas do Município, professora Débora Aparecida Togni dos Santos e Raqueline Rigo Janke; do prefeito Alair Cemin; do vice-prefeito e prefeito eleito para a gestão 2025/2028, Miro Mulbeier; e de seu vice, Cristiano Carvalho.

O anúncio desse importante marco para a comunidade derrubadense foi realizado durante a festa em comemoração ao Dia dos Funcionários Municipais.

“Derrubadas celebra essa conquista como reflexo de uma gestão comprometida em garantir uma educação pública de qualidade, que transforma vidas e promove oportunidades para todos os estudantes”, conclui a secretária.