Planejamento do Calendário de Eventos 2025 é discutido em reunião comunitária

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (Smecd) realizou na segunda-feira, 9, às 14h, no Auditório Municipal, uma reunião fundamental para o planejamento do Calendário de Eventos de 2025 do Município.

O encontro contou com a presença de diversas entidades, grupos, sociedades e interessados, que participaram ativamente das discussões.

Durante a reunião, foram debatidas propostas e iniciativas que visam fortalecer as ações culturais, esportivas e sociais da cidade, consolidando um calendário diversificado e inclusivo para o próximo ano.