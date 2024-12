Papai Noel fará roteiro nas comunidades convidando para a Noite de Natal

A Administração Municipal convida todos os munícipes e comunidade regional para comemorar e participar da Noite de Natal, na Praça Municipal, no dia 21 de dezembro com início às 19h30min.

A noite de 21 de dezembro terá a seguinte programação:

19h30min - Recepção musical com Luana Balestrin;

20h00min - Show com Rayani de Freitas;

21h00min - Chegada do Papai Noel e entrega de doces;

21h00min - Show Pirotécnico.

E durante o dia de sábado, 21, Papai Noel passará nas localidades do interior para convidar todos a participarem da Noite de Natal.

- Durante a manhã:

Localidade do Barreiro - 08h45min;

Localidade Três Bocas – 09h15min;

Localidade Saudade da Serra – 9h45min;

Localidade Linha Bonita – 10h15min;

Localidade Linha São Miguel - 10h45min;

Localidade Linha Lajeado Pouso Alegre - 11h15min.

- Durante a tarde:

Localidade Linha Progresso - 13h30min;

Localidade Lajeado Lereno – 14h00min;

Localidade Saltinho do Guarita - 14h15min;

Localidade Linha Tigre I – 14h45min;

Localidade Linha Tigre II – 15h00min;

Localidade Esquina Lovatto - 15h15min;

Distrito de Bom Plano - 15h45min;

Localidade Linha Kennedy – 16h:15min;

Localidade Alta União: 16:30 h;

Localidade Tiradentes: 16:45 h.