Prefeitura de Vista Gaúcha conclui pagamento do décimo terceiro e anuncia antecipação do salário de dezembro

A Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha, sob a gestão de Claudemir José Locatelli e André Danette, efetuou, na sexta-feira, 6, o pagamento do restante do décimo terceiro salário aos servidores municipais. A medida demonstra o compromisso da administração com o bem-estar dos servidores, reconhecendo sua importância para o bom funcionamento da máquina pública.

A Prefeitura também anunciou a antecipação do salário referente ao mês de dezembro, que seria pago em janeiro. De acordo com o prefeito, o salário do mês de dezembro será pago até o dia 20. “Este pagamento antecipado do décimo terceiro e o compromisso com o pagamento do salário de dezembro até o dia 20 é um gesto de gratidão e apoio aos nossos servidores, que são essenciais para o desenvolvimento do nosso Município. A Administração Municipal depende diretamente do trabalho deles, e este é o nosso reconhecimento”, destacou Locatelli.

Para o gestor municipal, a medida reflete o esforço contínuo da administração em garantir a estabilidade financeira e o cumprimento de seus compromissos com os servidores, demonstrando o respeito e a valorização daqueles que atuam na prestação de serviços à população de Vista Gaúcha.