Projeto de Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha Cuidando do que é Nosso” alcança sua 4ª edição em 2024

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, em parceria com a Secretaria Municipal das Finanças, tem promovido com sucesso o Projeto de Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha: “Cuidando do que é Nosso”, que neste ano de 2024 celebra sua 4ª edição. A iniciativa conta com a participação ativa das escolas de Tenente Portela e visa incentivar a arrecadação de notas fiscais e o cadastro de munícipes no Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), fomentando a conscientização fiscal e a cidadania.

Desde seu lançamento em 2021, o projeto vem apresentando resultados significativos.

- 2021: 12 escolas estiveram participando do projeto, com a arrecadação de 18.046 notas fiscais com CPF e o cadastro de 474 pessoas no Programa NFG.

- 2022: adesão de 16 escolas, que arrecadaram 29.128 notas fiscais válidas e realizaram 358 cadastros.

- 2023: participação de 16 escolas, com um total de 65.612 notas válidas arrecadadas e 284 cadastros efetuados.

- 2024: novamente com 16 escolas participantes, o projeto alcançou a impressionante marca de 87.139 notas fiscais válidas e o cadastro de 332 novas pessoas no Programa NFG.

As escolas participantes foram premiadas com base na ordem de classificação, que considerou a média de notas fiscais arrecadadas e a média de cadastros realizados, proporcional ao número de alunos matriculados e professores em regência de classe em cada educandário.

A adesão das escolas e da comunidade de Tenente Portela tem sido crucial para o aumento do percentual de pessoas cadastradas no Programa Nota Fiscal Gaúcha, que passou de 23,90% em 2021 para 44,09% em 2024. Esse engajamento reflete um importante exercício de cidadania, contribuindo diretamente para a arrecadação de recursos ao município, que são revertidos em serviços essenciais para a população, como saúde, educação, segurança e lazer.

A secretária Municipal de Educação, professora Gicelda Berghetti Denes, destacou a importância do envolvimento das escolas e da comunidade no sucesso do projeto. “Este avanço é fruto do empenho de nossos educadores, estudantes e munícipes que compreenderam o valor de cuidar do que é nosso. Agradecemos a dedicação de todos e reforçamos nosso compromisso com a construção de uma sociedade mais consciente e participativa”, disse Gicelda.

O Projeto “Cuidando do que é Nosso” reafirma o papel da educação fiscal como uma ferramenta de transformação social e desenvolvimento local, mostrando que pequenas ações podem gerar grandes impactos para toda a comunidade.





E.M.E.F. Marcílio Dias

Prêmio: Mesa de Pebolim





EMEI Descobrindo o Saber

Prêmio: Mesa de Ping Pong





EMEF General Osório

Prêmio: Máquina de Algodão Doce





EMEF Sadi Fortes

Prêmio: Caixa de som Portátil





EMEI Turma do Giz de Cera

Prêmio: Grill Elétrico Multiuso





EMEF Arcelino Soares Bueno

Prêmio: Máquina Waffleira





EMEF Ayrton Senna

Prêmio: Piscina de Bolinhas





Escola Estadual de Ensino Fundamental Tenente Portela

Prêmio: Grill 2 em 1





EMEI Doce Infância

Prêmio: Fogareiro com Disco





EMEF Santo Antônio

Prêmio: Jump Profissional





Escola Estadual de Ensino Médio Sepé Tiaraju

Prêmio: Kit Esportivo





Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Bento Pí Gog

Prêmio: Kit de Material Pedagógico





Escola Estadual de Ensino Fundamental Francisco Balestrin

Prêmio: Slackline





APAE

Prêmio: Armário de Aço





Escola Estadual de Educação Básica Professora Cléia Salete Dalberto

Prêmio: Kit de Vôlei