Rosemar Sala recebe visita de representantes da Servpref

Na quinta-feira, 5, o prefeito Rosemar Sala recebeu em seu gabinete a diretora da empresa Servpref, Rosane Lorencetti, e do representante comercial Maico Antunes. Na oportunidade, os representantes reforçaram o compromisso da instituição com o bem-estar dos cidadãos e destacaram os avanços nos programas de assistência à saúde e apoio social.

Um dos temas centrais abordados foi o funcionamento das casas de apoio e acolhimento da Servpref, que recebem tanto pacientes quanto acompanhantes em diversas localidades. Essas unidades estão presentes nas cidades de Passo Fundo, Porto Alegre, Carazinho e Ijuí, e, recentemente, a Servpref ampliou sua atuação com a abertura de uma nova casa aqui no município.

Essas casas atendem, em média, mais de 300 pessoas por mês, proporcionando acolhimento e assistência a quem mais precisa durante o tratamento médico. Além disso, a Servpref possui um convênio com o município de Tenente Portela, permitindo que os portelenses também sejam beneficiados com a estrutura e os serviços oferecidos nessas casas de apoio.

A visita reforçou a importância da parceria entre a Servpref e o Município, garantindo que mais pessoas possam ser atendidas com dignidade e conforto durante suas jornadas de tratamento.