Natal em Jesus acontece no domingo, 15

Evento faz parte da programação do Natal da Feliz Cidade, que tem o apoio financeiro do Pró-Cultura RS.

O Natal da Feliz Cidade de Tenente Portela terá no domingo, 15, o primeiro evento da programação. Será o Natal em Jesus, a partir das 19h, na Praça do Imigrante. A atividade, aberta à participação de toda a comunidade, reserva um momento de fé e louvor em meio às festividades natalinas. Entre as atrações, haverá show gospel com Adriano & Elisama e banda, da cidade de Coronel Bicaco. O evento também é comemorativo ao Dia Municipal da Bíblia. O Natal em Jesus conta com o apoio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus.

O Natal da Feliz Cidade é um evento organizado pela Prefeitura de Tenente Portela, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, e conta com o apoio financeiro do Pró-Cultura RS, do Governo do Estado.