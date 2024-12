Município conquista Selo Ouro no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada

Certificação é concedida pelo Ministério da Educação e reconhece o trabalho bem-sucedido da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (Smecd) na alfabetização das crianças portelenses.

Tenente Portela está celebrando uma importante conquista para a Educação Municipal: o Selo Ouro no Programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). A certificação é concedida a partir da avaliação dos municípios com base em 20 critérios relacionados à alfabetização, totalizando 100 pontos possíveis. O ensino aplicado nas escolas da rede municipal portelense figura na categoria máxima da certificação, que é dividida em Selo Bronze (45 a 64 pontos), Prata (65 a 84 pontos) e Ouro (85 a 100 pontos).

O Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização é concedido pelo Ministério da Educação. A iniciativa é desenvolvida dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e visa reconhecer o trabalho bem sucedido das Secretarias de Educação na alfabetização das crianças brasileiras, celebrando os avanços alcançados ao longo do ano. Participam as Secretarias Estaduais, Municipais e Distrital de Educação que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Na Região Celeiro, apenas quatro cidades conquistaram o Selo Ouro. Além de Tenente Portela, estão na lista Derrubadas, Esperança do Sul e Redentora. O Estado do RS obteve o Selo Bronze.

Na tarde de terça-feira, 10, o prefeito recebeu no Gabinete a secretária de Educação, Gicelda Berghetti Denes, e as coordenadoras pedagógicas Dulcinéia Prochnow e Sueli Facione Hahn, que também é a articuladora municipal da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização do Criança Alfabetizada (Renalfa). Rosemar Sala parabenizou toda a equipe da Smecd pela conquista e destacou que o Selo Ouro valida as boas práticas de Tenente Portela com a alfabetização das crianças. Gicelda ressaltou que a ação envolve não apenas os profissionais da Educação, mas também as famílias e a comunidade escolar, em um esforço colaborativo que visa garantir que todas as crianças tenham acesso a educação de qualidade.