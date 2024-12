Partiu Estudar: Prefeitura repassa R$ 50 mil para estudantes inscritos no programa de auxílio transporte

O recurso é referente ao segundo semestre de 2024. Em seis edições, a iniciativa contemplou mais de 700 estudantes com recursos que chegam a R$ 300 mil.

Está na conta de 100 estudantes portelenses o auxílio transporte. No total, são R$ 50 mil referentes ao segundo semestre de 2024. O benefício faz parte do Programa de Auxílio Transporte a Estudantes - Partiu Estudar, iniciativa lançada em 2022 pela Prefeitura de Tenente Portela.

Os estudantes contemplados, residem em Tenente Portela e frequentam instituições de ensino de outras cidades. São três modalidades que podem ser beneficiadas: cursos técnicos integrados ao ensino médio, ensino superior (universitário) e cursos técnicos e/ou profissionalizantes.

O programa foi instituído através da Lei Municipal 2.833/22. No primeiro semestre deste ano 112 estudantes foram contemplados. Em três anos o Município investiu aproximadamente R$ 300 mil.

O Partiu Estudar democratizou o acesso ao recurso público e ampliou o número de beneficiados. Para 2025, estão previstos mais R$ 100 mil de investimentos.