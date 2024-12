Sicredi é líder nas operações do Pronampe Solidário no RS em 2024

O Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do País com presença física em 97% do território gaúcho, é a instituição que fez mais repasses do Pronampe Solidário, modalidade especial do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que objetiva facilitar o acesso a crédito para pequenos negócios em momentos de maior necessidade, como nas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Conforme balanço do Fundo Garantidor de Operação (FGO), das 35,3 mil operações realizadas no estado, 12,8 mil foram pelo Sicredi, o que coloca a instituição em primeiro lugar, representando 36% do total. Já em valores liberados, dos R$ 3,2 bilhões emprestados no RS, R$ 1,106 bilhão foram contratados via Sicredi, representando 34%. Desse total, mais de 7,8 mil operações integraram o Pronampe Solidário com subvenção federal. “Por estar presente fisicamente em quase todo o território gaúcho, o Sicredi fez esses recursos emergenciais chegarem aos que mais necessitavam com agilidade, principalmente nos pequenos municípios e nas localidades onde temos forte atuação. Desde o início dessa grande mobilização, entendemos o papel do Sicredi na reconstrução do Rio Grande do Sul,” reforça o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port. Com relação a todas as instituições financeiras, tradicionais e cooperativas, as áreas que mais receberam o aporte do Programa foram: Porto Alegre, Caxias do Sul, Lajeado, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Pelotas, o que espelha a atuação do Sicredi, já que a instituição está presente fisicamente em 484 cidades gaúchas.