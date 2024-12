Escola Duque de Caxias promove Educação Fiscal e Cidadania entre os alunos

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, localizada na comunidade de Barra Grande, tem se destacado ao longo deste ano letivo por suas ações voltadas à Educação Fiscal, abrangendo alunos do Pré-escolar ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Uma das iniciativas de maior destaque foi a participação dos alunos da Educação Infantil na I Gincana Escolar da Educação Fiscal de Derrubadas, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (Smecd), em parceria com o Grupo de Educação Fiscal Municipal de Derrubadas (Gefim), a Secretaria Municipal da Fazenda e as escolas da rede pública municipal. O evento teve como objetivo incentivar a cidadania e ampliar o conhecimento sobre Educação Fiscal no município.

Além disso, os professores da escola integraram o tema da Educação Fiscal às diversas disciplinas escolares. Com atividades práticas e contextualizadas, os alunos puderam compreender de forma mais clara e concreta questões relacionadas a finanças pessoais e obrigações fiscais. “Buscamos oferecer aos nossos alunos uma formação mais ampla e consciente, que os prepare para lidar de maneira equilibrada e sustentável com suas finanças e seus deveres fiscais”, destacaram os professores da instituição.

A iniciativa reforça a importância de abordar a Educação Fiscal desde a infância, contribuindo para a formação de cidadãos mais responsáveis e preparados para exercer seu papel na sociedade de forma ética e consciente.