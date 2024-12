Sicoob Creditapiranga realiza entrega de motocicletas para cooperados contemplados na Promoção Capital da Sorte

Na tarde desta sexta-feira, 13 de dezembro, realizamos a entrega de uma motocicleta Honda NXR 160 Bros no valor de R$ 23.000,00 para Josemir Furtado, cooperado da agência de São João do Oeste/SC e uma Yamaha Crosser S ABS no valor de R$ 21.260,00 para Valdomiro Pedro Konrad, cooperado da agência de Itapiranga. Eles foram premiados através da Promoção Capital da Sorte do Sicoob Creditapiranga.

A promoção teve início em 1 de setembro e o primeiro sorteio ocorreu em 30 de outubro, no mês de aniversário de 92 anos da cooperativa. A campanha conta com mais de R$ 250 mil em prêmios, incluindo uma Fiat Strada 0 km, 4 motocicletas 0 km e 11 Iphones 15 e reforça o compromisso em fortalecer o capital social e incentivar o crescimento financeiro de seus cooperados.

A promoção é destinada a pessoas jurídicas e físicas maiores de 18 anos ou menores (devidamente representadas por seus responsáveis legais). A cada R$ 50,00 integralizados na conta capital, os cooperados recebem um número da sorte para concorrer aos prêmios incríveis.

Ao integralizar, o cooperado além de economizar para o seu futuro e receber os juros ao capital sobre o valor, pode concorrer a prêmios. Para o Presidente do Sicoob Creditapiranga, Simplício Meurer, “participar da Promoção Capital da Sorte é uma ótima oportunidade para os cooperados, que além de concorrer a prêmios, têm a chance de contribuir para o crescimento e desenvolvimento da comunidade cooperativa como um todo.”

https://www.sicoob.com.br/web/ sicoobcreditapiranga/ capitaldasorte . O regulamento completo, contendo todas as diretrizes da campanha, está disponível no mesmo endereço. A promoção é válida até dia 31 de dezembro de 2024 e o próximo sorteio será realizado em 11 de janeiro de 2025. Os números da sorte podem ser consultados através do site da promoção:. O regulamento completo, contendo todas as diretrizes da campanha, está disponível no mesmo endereço.

