Casa da Ospa e Assembleia recebem últimas feiras da agricultura familiar de 2024 em Porto Alegre

Os porto-alegrenses vão ter, de 17 a 19 de dezembro, uma oportunidade para garantir um fim de ano com ainda mais sabor nas suas celebrações, com o melhor da agricultura familiar gaúcha. A casa da Ospa e a Assembleia Legislativa vão receber as últimas feiras da agricultura familiar promovidas pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e pela Emater/RS-Ascar em 2024.

No dia 17, das 8h30 às 19h, a feira será realizada na Assembleia, ao lado da entrada principal. Já nos dias 18 e 19, das 8h30 às 18h30, a Casa da Ospa vai receber 12 agroindústrias, com uma rica variedade de itens artesanais, incluindo queijos, doces, salames, cachaças, vinhos, mel, entre outros.

A edição natalina marca o encerramento das feiras da agricultura familiar em 2024. Ao longo do ano, a SDR investiu R$ 5,6 milhões na realização de 49 feiras, que movimentaram R$ 26,4 milhões em vendas de produtos com o selo Sabor Gaúcho.

“Queremos encerrar 2024 com chave de ouro, promovendo um espaço onde os gaúchos possam adquirir produtos de altíssima qualidade e valorizar a agricultura familiar. É uma oportunidade de presentear com significado, incentivando quem produz no campo e fortalece a nossa economia,” afirmou o secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti.

Sob o mote “Presenteie quem você ama com produtos da agricultura familiar gaúcha”, a edição natalina contará com a participação de 12 agroindústrias, oferecendo produtos artesanais como queijos, doces, salames, cachaças, vinhos, mel, cucas e muito mais.

Agroindústrias participantes:

Crochemore: doces em calda, compotas, bolos e biscoitos.

Casa do Sabor: geleias, caponatas e molhos.

Estrelat: doce de leite.

Produtos Lilien: chás, biscoitos e geleias.

Salumeria Smiderle: salame, copa e defumados.

Skyllo Nozes: nozes, choconozes e pé de moça.

Sabores do Rancho Laticínio Artesanal: queijos, iogurtes e sorvetes.

Produtos Rodeio: rapaduras e doces de cana.

Cachaçaria Harmonie Schnaps: cachaças e licores.

Casa Zottis Vinhos e Uvas: vinhos, espumantes e suco de uva.

Produtos Coloniais Hermes: cucas e panificados.

Mel da Terra: mel e velas artesanais.