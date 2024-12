Projeto aprovado em comissão determina que campanhas sobre câncer infantil foquem nos sintomas

“O diagnóstico precoce é determinante para o sucesso do tratamento oncológico em crianças. A identificação rápida e precisa dos sintomas facilita intervenções menos agressivas e aumenta as possibilidades de recuperação”, afirmou Rogéria Santos. “No contexto da saúde pública, isso representa também uma otimização dos recursos.”

As campanhas deverão ter como foco prioritário sinais e sintomas dos principais cânceres infantis e incluir programas de educação continuada de profissionais de saúde, principalmente na atenção primária.

A proposta, do deputado Jefferson Campos (PL-SP), foi aprovada por recomendação da relatora, deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA).

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1986/24 , que determina prioridade de divulgação de informações sobre os sintomas do câncer em crianças e adolescentes nas campanhas nacionais e regionais de conscientização. O texto altera a Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica .

