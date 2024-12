Comissão aprova projeto que prevê seguro para atletas em treinos e durante competições

“Atletas desenvolvem atividade de elevado potencial de risco, necessitando de cobertura adequada para treinamentos e para participação em competições”, disse o autor do projeto de lei, senador Romário (PL-RJ), ao defender a medida.

No caso de competições olímpicas e paralímpicas nacionais, a contratação do seguro para os não profissionais deverá ser feita pela organização esportiva responsável pela administração da modalidade.

Obrigações Pela proposta, já aprovada no Senado, as organizações direcionadas à prática esportiva profissional ficarão obrigadas a contratar seguro de vida e de acidentes pessoais para atletas e treinadores profissionais e não profissionais.

O relator, deputado Douglas Viegas (União-SP), recomendou a aprovação do projeto. “A legislação esportiva, ao tratar do seguro para os atletas, atualmente gera insegurança jurídica e, portanto, merece essa revisão”, explicou.

A proposta altera a Lei Geral do Esporte , que já exige seguros para atletas e treinadores profissionais, mas, ao consolidar normas anteriores, deixou de citar os não profissionais. A Lei de Responsabilidade Fiscal no Esporte, porém, prevê seguros para esse grupo.

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 787/24 , do Senado, que garante a contratação de seguro de vida e de acidentes pessoais para atletas e treinadores não profissionais.

