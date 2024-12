Prefeito Rosemar Sala recebe a visita do paraciclista Ricardo Raffaelli

Na tarde da sexta-feira, 13, o prefeito Rosemar Sala recebeu em seu gabinete o paraciclista portelense Ricardo Raffaelli, que teve um ano de 2024 marcado por grandes conquistas no paraciclismo.

Durante o ano, Ricardo participou de 16 etapas de provas, das quais 8 foram no Campeonato Gaúcho, onde se destacou ao conquistar a Tríplice Coroa (Contra Relógio, Resistência e Ranking), além de somar 7 títulos de campeão gaúcho e um vice-campeonato. No Campeonato Noroeste, ele também obteve resultados expressivos, sendo campeão três vezes no ranking do campeonato, uma competição que vem crescendo a cada ano.

O prefeito parabenizou o atleta pelo excelente desempenho e reafirmou o apoio contínuo da administração municipal.

Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela